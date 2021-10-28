ÇORUM (AA) - Çorum'da, "Azerbaycan Şehitleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Araştırmalar Merkezi (TSUAM) Başkanı Prof. Dr. Samir Adıgözelli, TSUAM tarafından Hürriyet Meydanı'nda, Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün varlığıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'den gelen desteğin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getiren Adıgözelli, "Bugünler, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şeref, gurur duyduğu, aynı zamanda bugünleri bize yaşatan aziz şehitlerimizin şehadete erdiği matem günlerdir. Azerbaycan'ın kutlu zafer yolunda gardaş Türkiye'miz, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi kuruluşlar, teşkilatlar, halk, millet, medya, herkes Azerbaycan'ın yanında oldu." diye konuştu.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda uluslararası havalimanı inşa edildiğini hatırlatan Adıgözelli, "İki gün önce Fuzuli'de uluslararası havalimanının açılışında iki cumhurbaşkanının hava yolunun anahtarlarının teslim olunması, bu toprakların artık emin ellerde olduğunun nişanesidir. Azerbaycan kamuoyu adına Çorumlulara ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Her yerde ay yıldızlı Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağı dalgalandı. Tüm Türk dünyası şehitlerimizi anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir olduklarını hatırlatarak, bölgedeki idari yapılanmanın tamamlanmasıyla iki şehir arasında ortak çalışmalar yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından savaşta şehit olan askerlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Sergi, iki gün boyunca açık kalacak.

