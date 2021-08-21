Çorum'da berber çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerindeki çalışanı pompalı tüfekle rehin alan kişi, ikna edilmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Albayrak Caddesi'ndeki bir berbere elinde pompalı tüfekle giren kişi, burada çalışanı rehin aldı.
Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine iş yerine gitti. Polis ve sağlık ekiplerince bölgede önlem alındı.
İş yeri sahibinin gelmesini isteyen şüpheli, teslim olması için ikna edilmeye çalışılıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz