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Çorum’da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

17.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da beton mikseri ile otomobilin çarptığı kazada 3'çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum’da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Arif Y. (52) idaresindeki 19 AAT 418 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin Ç'nin (24) kullandığı 19 KD 452 plakalı beton mikseri, Cemilbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Menan M. (25), Barlas Y. (1), Eflin Y. (1), Elif Y. (4) ve Sebahat Y. (50) itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis merkezine götürüldü.

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