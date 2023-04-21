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Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

21.04.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (23), M.M.K. (21), H.Y. (21), Ş.B. (52) ve A.Ş. (22) arasında Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir iş yerinde kavga çıktı.

Kavgada İ.Y. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan M.M.K. ve H.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Çorum Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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