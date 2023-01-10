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Çorum’da bir ev kurşunlandı

10.01.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evi kurşunladı. Olay Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorum’da bir ev kurşunlandı

Edinilen bilgiye göre, Beytepe 5. Cadde’de sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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