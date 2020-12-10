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Çorum’da bir evde ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 10.12.2020 20:19 | Son Güncelleme

Çorum’da polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 3 adet pitbull cinsi köpek, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğünce ekipleri, Çöplü Mahallesi Namazgah Parkı civarında bir evde, daha önce “Ateşli Silahla Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Silahla Tehdit” olayları başta olmak üzere birçok farklı türde olay meydana geldiği bir evde arama yaptı.Arama için eve giren polis şüphelilerin kendilerine zaman kazandırmak amacıyla ikamet bahçesinde 1, ikamet içerisine ise 2 adet pitbull cinsi yasaklı köpekle karşılaştı.

Çorum’da polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 3 adet pitbull cinsi köpek, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğünce ekipleri, Çöplü Mahallesi Namazgah Parkı civarında bir evde, daha önce “Ateşli Silahla Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Silahla Tehdit” olayları başta olmak üzere birçok farklı türde olay meydana geldiği bir evde arama yaptı.
Arama için eve giren polis şüphelilerin kendilerine zaman kazandırmak amacıyla ikamet bahçesinde 1, ikamet içerisine ise 2 adet pitbull cinsi yasaklı köpekle karşılaştı. Yasaklı köpekler Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken arama neticesinde suça karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Haklarında gerekli yasal işlemler yapılan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.
Ayrıca aramada 3 adet pitbull cinsi yasaklı köpek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet fişek, 1 adet kama, 1 adet muşta, 2 poşet bonzai maddesi ele geçirildi.

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