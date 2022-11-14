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Çorum’da bir kişi boşandığı eşiyle ailesini rehin aldı

14.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir kişi, boşandığı eşi, onun ailesi ve çocuklarını rehin aldı.

Alınan bilgiye göre, M.Y, elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak’ta bulunan, boşandığı eşinin evine geldi.

M.Y, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı eşi, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu rehin aldı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y, çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi. M.Y, eski eşini evde rehin tutuyor.

Evin bulunduğu sokak polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Görüşme sırasında evden bir el silah sesi duyuldu.

Zanlının ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor.

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Çorum rehine

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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