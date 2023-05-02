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Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

02.05.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Ulukavak Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Kadir D. (35) ile Murat A. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A, tüfekle ateş ederek Kadir D’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra polis kovalamacası sonucu tüfekle birlikte yakalandı.

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