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Çorum'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

30.07.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen A.Ö, B.Ç, S.C.K, M.Ç. ve Y.E.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da, 27 Temmuz'da pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Kurt, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum silahlı saldırı

Çorum Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:28
Öğle
12:52
İkindi
16:46
Akşam
20:05
Yatsı
21:42
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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