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Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 05.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bekişler köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.

İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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Çorum Karantina Mecitözü

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Sevgi Eczanesi
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Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
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