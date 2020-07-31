YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 31.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Çorum Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:29
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Bezginoğlu Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

LGS birincisi Ceren’e Başkan Sülük’ten tablet

LGS birincisi Ceren’e Başkan Sülük’ten tablet

Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.