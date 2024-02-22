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Çorum'da borç tartışmasında bir kişi bıçaklı yaralandı

AA AA
22.02.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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Çorum'da borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedaviye alındı.

Çorum'da borç tartışmasında bir kişi bıçaklı yaralandı

Alınan bilgiye göre, aralarında borç meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Berke A. (20) ile Bektaş K. (31), Gazi Caddesi valilik binası yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Berke A, Bektaş K'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı halde Berke A'nın peşinden gitmeye çalışan Bektaş K, Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokak’ta düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve bacağından yaralanan Bektaş K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berke A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'da borç tartışmasında bir kişi bıçaklı yaralandı

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