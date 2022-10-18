YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

18.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

ÇORUM (AA) - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ezgi Taşkıran Zavar'ı (27) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Özkan çelik yelek giydirilerek getirildi.

Özkan, savunmasında, olay günü eşiyle konuşurken Zavar'ın araçtan inerek kendisine aşağılayıcı sözler söylediğini iddia etti. Özkan, "Ben işlerin bu duruma gelmemesi için çok mücadele ettim. Benim kurulu bir düzenim vardı. İnsanlar beni yaptığım binalara bakıp takdir ederlerdi. Beni sürekli tahrik ettiler. Erkek olduğum için bazı şeyleri konuşamıyorum. Beni insan içine çıkamayacak hale getirdiler." dedi.

Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, anne Yüksel Taşkıran ile maktulün ailesinin avukatları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Özkan'ın avukatı, müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlediğini savunarak haksız tahrik koşullarının uygulanmasını istedi.

Davayı karara bağlayan Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özkan'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, birden fazla kişiye karşı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis, eşine karşı kasten yaralama suçundan 12 ay ve 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl hapis ile 50 gün karşılığı para cezalarına çarptırırken cezalarda indirim uygulamadı.

Ezgi Taşkıran Zavar'ın ailesinin avukatı Semra Akyüz, duruşmanın ardından gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatan Akyüz, "Karşı tarafın bütün haksız iddialarına, suçtan kurtulmaya yönelik bütün savunmalarına rağmen mahkeme buna kanaat etmemiş ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar vermiştir. Ayrıca silahla zincirleme tehdit, kasten yaralama suçlarından da ceza aldı. Zaten sanığın daha önceki sabıka kaydı da çok fazladır. İnşallah adalet yerini buldu. Daha da bulacaktır. Kadın cinayetlerinin önüne geçilecektir. Bu son olsun, bir daha da olmasın istiyoruz. Böyle olaylar yaşanmadan önce inşallah bütün tedbirler alınır." dedi.

Sanığın babası Ercan Özkan ise oğlunun katil olmadığını öne sürerek "Her ne kadar benim oğlum vurduysa da katil annesi, Özgecan Taşkıran ve avukat Ayşenur Parlatan'dır. Çünkü benim oğlumu hep tahrik etmişlerdir. Uzaklaştırma kararı aldırdıkları halde 3-4 kez evinin önüne gelmişlerdir. Benim oğlumun onlardan şikayeti vardır." ifadesini kullandı.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Özgecan Özkan, kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar ve annesi Yüksel Taşkıran ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi Emrah Özkan'ın evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Emrah Özkan'ın silahla ateş ettiği Zavar, hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Emrah Özkan 8 Haziran'da teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtuÇorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiMaltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:04
Yatsı
19:23
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.