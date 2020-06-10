YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Çorum'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 10.06.2020 00:11 | Son Güncelleme

Çorum'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir köyde çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Ayaz köyünde Necip Gençay'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ahır ve eve sıçradı.

İlk müdahaleyi vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan da telef oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:43
Akşam
20:17
Yatsı
22:05

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da tipiye yakalanan 14 büyükbaş hayvan donarak telef oldu

Çorum'da tipiye yakalanan 14 büyükbaş hayvan donarak telef oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

Kadın girişimciden kral ağacı ihracatı

Kadın girişimciden kral ağacı ihracatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.