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Çorum'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi

01.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi

ÇORUM (AA) - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikası, Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu ve İHH Çorum Şubesince protesto edildi.

Hürriyet Meydanı'nda Doğu Türkistan için Anadolu Seferi organizasyonuyla bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açarak, toplanacak imzaları Birleşmiş Milletler'e göndermek üzere imza kampanyası başlattı.

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik her türlü zulüm, baskı ve katliamı yaptığını anlattı.

Toplama kamplarında insanların her gün işkencelere maruz kaldığına, bu duruma sessiz kalındığına dikkati çeken İlyasoğlu, "Bu yüzden Doğu Türkistan için Anadolu Seferi düzenleyerek, Çin'in zulüm ve soykırımını il il dolaşarak, Türk halkına bunu anlatmaktayız." dedi.

Çin'in, tüm çıplaklığıyla Doğu Türkistan'da soykırım yaptığını anlatan İlyasoğlu, "Çin'i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Diyoruz ki insanlık Çin'e teslim olmadı ve olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı ve asla olmayacağız. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık, Çin'in bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç soracaktır. Bunun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız." diye konuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, Türklük, Müslümanlık, İslam, her şeyden önemlisi insanlık demek olduğunu vurgulayan İlyasoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm dünya liderlerine, uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşlarına, bütün insanlığa sesleniyoruz, eğer iddia ettiğiniz gibi güçlüden, zalimden değil, adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yanaysanız, lütfen artık Doğu Türkistan'da yaşananları görün ve gereğini yapın, vicdanınıza kulak verin. Gelin Çin'in zulüm ve soykırımına hep beraber 'dur' diyelim."

Uygur Türklerinden Rabigul Hacimuhammed, Medine Nazimi ve Nur Muhammed Uygur da ailesinden uzun süredir haber alamadığını belirterek, destek istedi.

Açıklamanın ardından platformun düzenlediği Uygur Türkleri konulu resim sergisi gezildi.

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