Çorum'da dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye para cezası verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye, 41 bin 909 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeniyol Mahallesi'ndeki Müzisyenler ve Sanatkarlar Derneğinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek merkezine operasyon düzenledi.

Ekipler, derneğin salonu ile çatı katına gizlendiği tespit edilen 9 kişiye 41 bin 909 lira ceza kesti.

Operasyonda ayrıca, çatı arasında gizlenmiş 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 26 fişek ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz