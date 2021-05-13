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Çorum'da dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye para cezası verildi

13.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye para cezası verildi

Çorum'da dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye para cezası verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye, 41 bin 909 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeniyol Mahallesi'ndeki Müzisyenler ve Sanatkarlar Derneğinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek merkezine operasyon düzenledi.

Ekipler, derneğin salonu ile çatı katına gizlendiği tespit edilen 9 kişiye 41 bin 909 lira ceza kesti.

Operasyonda ayrıca, çatı arasında gizlenmiş 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 26 fişek ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Çorum'da dernek merkezinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye para cezası verildi

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