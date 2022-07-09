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Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

09.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ÇORUM AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mikail Unatoğlu'nun (24) kullandığı motosiklet, Çadırhöyük köyü yolunda tarlaya devrildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Unatoğlu, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Unatoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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