Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ÇORUM AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mikail Unatoğlu'nun (24) kullandığı motosiklet, Çadırhöyük köyü yolunda tarlaya devrildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Unatoğlu, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Unatoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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