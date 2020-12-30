YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da dezenfeksiyon timleri gece gündüz çalışıyor

Çorum’da dezenfeksiyon timleri gece gündüz çalışıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 30.12.2020 18:45 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinin başından itibaren yaptığı çalışmalarla esnafın ve vatandaşların takdirini toplayan Çorum Belediyesi, kamu binaları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar başta olmak üzere ev ve işyerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs salgının başlamasından bugüne kadar Çorum Belediyesinin başarılı çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kamu alanları, kamu kurumları, toplumsal alanlar, yoğun kullanılan caddeler, özel işletmeler gibi alanlarda periyodik aralıklarla dezenfekte işlemleri yapıyoruz.

Pandemi sürecinin başından itibaren yaptığı çalışmalarla esnafın ve vatandaşların takdirini toplayan Çorum Belediyesi, kamu binaları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar başta olmak üzere ev ve işyerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs salgının başlamasından bugüne kadar Çorum Belediyesinin başarılı çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kamu alanları, kamu kurumları, toplumsal alanlar, yoğun kullanılan caddeler, özel işletmeler gibi alanlarda periyodik aralıklarla dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Virüsün yayılımını en aza indirmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız.” dedi.
Çorum Belediyesi tarafından 6 kişiden oluşan 2 ekiple kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Talepte bulunmamalarına rağmen belediye ekiplerinin belirli aralıklarla gelip dükkanlarını dezenfekte ettiğini belirten esnaflar, bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

Çorum Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:48
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.