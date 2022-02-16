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Çorum'da engelli öğrencilerin mesleki eğitim kalitesi AB projesi ile artırılacak

16.02.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da engelli öğrencilerin mesleki eğitim kalitesi AB projesi ile artırılacak

ÇORUM (AA) - Çorum'da 103 bin 860 avro bütçe ile hayata geçirilecek proje kapsamında kentteki engelli öğrencilerin aldığı özel mesleki eğitimin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunca Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığında (ÇESOB) hazırlanan "Bütünleştirme İlkleri Doğrultusunda Mesleki Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Projesi", Avrupa Birliği hibe fonları kapsamında finansal destek almaya hak kazandı.

Alman Lebenshilfe Vakfının iştirakçi olarak yer aldığı 103 bin 860 avro bütçeli projenin 11 bin 113 avroluk kısmı Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunca, kalanı ise Avrupa Birliği hibe fonlarıyla finanse edilecek.

Proje koordinatörü Galip Çağlayan, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, projeyle mesleki eğitimde bütünleştirme uygulamalarını kullanarak kentteki eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında Almanya'ya giderek uygulama örneklerini inceleyeceklerini belirten Çağlayan, "Proje ile ayrıca okulumuzda eğitim alan farklı engele sahip öğrencileri desteklemek ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için iş yeri staj eğitimi uygulamalarını bütünleştirme ilkelerine uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Projemizden okulumuzdaki öğretmen ve öğrenciler ile ÇESOB'a bağlı 40 meslek odası ve bu odalara bağlı üyeler yararlanacak." dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de proje kapsamında mesleki eğitim alan öğrencilerin staj yapacağı işletmelere yönelik eğitimler yapılacağını anlattı.

Projeyla işletmecilerin engelli öğrenci kabul etme konusunda istekli hale geleceğinin altını çizen Gür, böylece kentteki eğitim kalitesinin yükseleceğini vurguladı.

Toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen de katıldı.

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