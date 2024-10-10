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Çorum'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA AA
10.10.2024 08:43
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Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Çorum'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Faruk Y. (28), Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'taki evinde oturduğu sırada kapısı çaldı. Kapıyı açan Faruk Y'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y'nin kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanı buldu.

Polis ekipleri, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Çorum Alaca silahlı saldırı

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