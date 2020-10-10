YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hayata geçti

Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hayata geçti

ÇORUM HABERLERİ  | 10.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Çorum’da çölyak hastalarına glutensiz gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Çölyak Derneği tarafından hayata geçirilen “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi tanıtıldı.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nca kabul edilen proje kapsamında dernek tarafından oluşturulan Glutensiz Mutfak’ta 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek.Projenin Çölyak Dernekleri arasında örnek alınan "Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesinin devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Bir önceki projemiz sayesinde derneğimiz "Glutensiz Mutfağına" kavuştu ve 36 kursiyere glutensiz yiyecek yapım kursları verildi.

Çorum’da çölyak hastalarına glutensiz gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Çölyak Derneği tarafından hayata geçirilen “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi tanıtıldı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nca kabul edilen proje kapsamında dernek tarafından oluşturulan Glutensiz Mutfak’ta 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek.
Projenin Çölyak Dernekleri arasında örnek alınan "Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesinin devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Bir önceki projemiz sayesinde derneğimiz "Glutensiz Mutfağına" kavuştu ve 36 kursiyere glutensiz yiyecek yapım kursları verildi. Birçok üyemiz bu kursları alamadığı için çok üzülmüştü. Şimdi onlara bu imkanı verme şansımız olacak. Her iki projemizinde kabul edilmesini sağlayan ve bize her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile her konuda bizlere destek olan Vali Mustafa Çiftçi, milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, sivil toplum kuruluşlarının her zaman emrinde olduklarını belirterek, “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bir önceki projemizin Türkiye’ye örnek olması hem sizin için hem de bizler ve Çorum için gurur verici. Siz proje yapmaya devam edin, biz de desteklemeye devam edelim. Bu süreçte Valimize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çorum’un tüm sorunları ile dertlenen, tüm sivil toplum kuruluşlarının dertleri ile dertlenen bir belediye ekibimiz var. Çorum’da güzel işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Programa Belediye Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve dernek yöneticileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Burhaniye’de nar bereketi
Burhaniye’de nar bereketi
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"

Çorum Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
12:32
İkindi
15:42
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.