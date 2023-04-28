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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

28.04.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Serdar T. idaresindeki 19 ADF 355 plakalı hafif ticari araç ile Ebru T'nin kullandığı 19 AAK 380 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Oğuzhan A, Asil T. (1), Nurettin Araş T. (5), Hatice T, Deniz Sefa T, Caner N. ve Yasemin N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

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