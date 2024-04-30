Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren kişi müebbet hapse çarptırıldı

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sefer Öztürk'ü (41) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mustafa Karaçam (45) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın "kasten ya da tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ve cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Sanık Karaçam'ın avukatları ise sanığın tüfeği öldürme kastı olmadan ateşlediğini, maktulün olay sırasında traktörü üzerine sürmesinden dolayı meşru müdafaa için ateş ettiğini, bu nedenle ilgili maddelerden ceza verilmesini talep etti.

Karaçam da olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaçam'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İskilip'in Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk'ün cansız bedeni, 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında bulunmuştu.

Trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan Öztürk'ün ölümüne ilişkin araştırma yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bu kişinin karın bölgesinde ateşli silah yarası tespit etmişti.

Öztürk'e yapılan otopside ateşli silah yarasının kesinleşmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, maktulü arazi anlaşmazlığı nedeniyle tüfekle vurup olayı kaza süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı anlaşılan Mustafa Karaçam tutuklanmıştı.





