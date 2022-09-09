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Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlı yakalandı

09.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ikisi kız, biri çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde iki adresten sabaha karşı gelen ikamet kurşunlama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen zanlılar N.S.Y. ve Z.A. ile suça sürüklenen çocuk İ.C.Ç, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, tabanca ve tüfekle evlere ateş ederken çekilen görüntüler bulundu.

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Çorum silah

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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