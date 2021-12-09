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Çorum'da iki polis otosu çarpıştı, bir komiser ile bir polis memuru yaralandı

09.12.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da iki polis otosu çarpıştı, bir komiser ile bir polis memuru yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki polis otosunun çarpıştığı trafik kazasında bir komiser ile bir polis memuru yaralandı.

Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı.

Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddenin bir bölümü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Gülser, gazetecilere, kaza geçiren emniyet mensuplarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, Komiser Erol'un kolunun kırıldığını söyledi.

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trafik kazası polis Çorum

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