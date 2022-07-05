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Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

05.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalı Boğaz mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan el yapımı patlayıcı, 6 kilogram amonyum nitrat gübre, 71 metre kablo, akü ve kaçak kazıda kullanılabilecek 17 alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çorum jandarma

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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