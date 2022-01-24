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Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

24.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki koyunlar son anda kurtarıldı.

Emirler köyünde Serdar Bektur'a ait ahırın çatısı, kar birikintisini nedeniyle çökmeye başladı.

Durumu fark eden aile üyeleri, son anda ahıra girerek 100 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı köyde kurtarılan 100 koyun geçici olarak köy muhtarının ahırına yerleştirildi.

Bektur, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında mağdur olduklarını belirterek, "Çok şükür hayvanlarımız telef olmadı. Ahırı onarmak için devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

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