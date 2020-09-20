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Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 20.09.2020 08:55 | Son Güncelleme

Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartışma sırasında iki çocuk annesi eşini silahla yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Serdar Y. (38) ile eşi Deniz Y. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y, ruhsatlı tabancasıyla bir el ateş ederek karısı Deniz Y'yi bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Y. ameliyata alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan Serdar Y. ise polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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