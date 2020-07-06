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Çorum'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

ÇORUM HABERLERİ  | 06.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Çorum'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

İlçeye bağlı Çitli köyünde yaşayan Şükrü Çalışkan'ı (19) mezarlık yakınlarında yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çalışkan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Vücudunda darp izleri de bulunan gencin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle kavga ettikten sonra bıçaklandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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