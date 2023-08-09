YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor

Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor

09.08.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Sevindikalan köyünde yaşayan 74 yaşındaki Acar hakkında 4 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Acar'a ulaşılamaması üzerine bölgede arama çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.

Kaybolduğu gün üzerinde mavi çizgili tişört ve siyah pantolon bulunan Acar'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da
Baraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyorBaraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyor
Genç doktor sevenlerini üzdüGenç doktor sevenlerini üzdü
Anahtar Kelimeler:
Çorum alzaymır

Çorum Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:37
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
19:54
Yatsı
21:27

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Hayat eczanesi
Alaca
Sağlik eczanesi
Merkez
Güneş eczanesi
Merkez
Fikri kartal eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Osmancik eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.