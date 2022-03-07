YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

07.03.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki iş yerinde, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin de Alaca ilçesine bağlı köyde saklandığı tespit edildi.

Takibe alınan hükümlüler, saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulunduEskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Kardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştüKardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştü
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hint doktorun zor anları! “Bu gördüğüm ikinci savaş”

Hint doktorun zor anları! “Bu gördüğüm ikinci savaş”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.