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Çorum'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine para cezası

ÇORUM HABERLERİ  | 11.04.2020 13:43 | Son Güncelleme

Çorum'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine para cezası

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine toplam 22 bin 350 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları için kentte faaliyet gösteren 7 bankaya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 22 bin 350 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından banka şubelerine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulması, dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devamlı yapılması, bankamatiklerde el dezenfektanı bulundurulması, maske ve eldivensiz cihaz kullanımına izin verilmemesi ile çalışanların ve müşterilerin ateş ölçümlerinin yapıldıktan sonra bankaya alınması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
banka şubesi Çorum koronavirüs Para Cezası

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