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Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

27.06.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan M.D. (46) ve O.Y. (42), Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.D. ve O.Y'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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zehirlenme Çorum

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