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Çorum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

12.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Cenaze törenine katılmak üzere Bursa'dan Ordu'ya gidenleri taşıyan, İsmail Avcı'nın kullandığı 16 AC 5832 plakalı minibüs, Osmancık ilçesine bağlı Hacıhamza köyü yakınlarında devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste bulunan Zihni Altun'un öldüğünü belirledi.

Altun'un cenazesi, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Fatih Altun, İbrahim Altun, Şuayip Altun, Dursun Avcı, Şükran Avcı, Gülüzar Ocaklı, Hilal Bozkurt ve Zöhre Çam yaralandı.

Osmancık Belediyesine bağlı ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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