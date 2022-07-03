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Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

03.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Partici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Cömert, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Partici'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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Çorum motosiklet kazası ölümlü trafik kazası

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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