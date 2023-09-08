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Çorum'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

08.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlçede 2 Eylül'de motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, A.K'nin kullandığı otomobilin, Yaşar Efe Atalay yönetimindeki motosikletle çarpıştığı görülüyor.

Görüntüde, çarpmanın etkisiyle motosikletin yaklaşık 30 metre sürüklendiği yer alıyor.

Kayıtlara kaza yerindeki başka bir araçtan inenlerin savrulan motosikleti yoldan kaldırmaları yansıyor.

Sungurlu-Çorum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 2 Eylül'de, A.K. yönetimindeki 19 AAE 530 plakalı otomobil, Yaşar Efe Atalay idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Atalay, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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trafik kazası Çorum Sungurlu güvenlik kamerası motosiklet sürücüsü

Çorum Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:43
İkindi
16:19
Akşam
19:10
Yatsı
20:32

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

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