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Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

14.09.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köprübaşı köyü yakınlarında kayalık bölgedeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, zorlu arazi şartları nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AA muhabirine, örtü altı yangınının yerleşim yerlerine uzak olduğunu söyledi.

20 kişilik ekibin yangın yerine ulaşmaya çalıştığını belirten Uyar, "Yangın şu an büyük bir alanda değil, kayalık bir alanda olduğu için risk içermiyor. Kayalıkların arkasına sıçrama durumu söz konusu olursa büyüme ihtimali var. Ekiplerimiz, araçların yangın yerine ulaşması için yol açmaya çalışıyor." dedi.

Uyar, Orman Genel Müdürlüğünden yangına müdahale için helikopter talep edildiğini sözlerine ekledi.

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