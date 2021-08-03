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Çorum'da otomobil çaldığı iddia edilen zanlılar polis kovalamacasıyla yakalandı

03.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovalamaca anı MOBESE kameralarınca kaydedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir otomobil ile başka bir araca ait plakayı çalıp kaçtığı iddia edilen iki şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.

Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde park halindeki ticari aracın ve ardından Çepni Mahallesi Çelik 3. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin plakasının çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kısa sürede kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çaldıkları iddia edilen plakayı çalıntı araca taktıkları tespit edilen iki şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Ekiplerin Çevre Yolu Bulvarı'nda durdurduğu çalıntı araçta zanlılardan biri yakalandı, diğer şüpheli araçtan inip kaçmaya başladı.

Zanlı kaçarken belindeki kurusıkı tabancayı çıkarttığı sırada, ekiplerin havaya ateş etmesi sonucu, tabancayı yol kenarına atarak kaçmaya devam etti.

Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri ile zanlının kovalamaca anı ise MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

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