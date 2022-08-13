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Çorum’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

13.08.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 13 yaşındaki çocuk öldü, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Kürşad Metin (43) idaresindeki 19 ACY 070 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sarimbey köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Ş.E'nin (63) kullandığı 28 K 7148 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki sürücü ile Hasan Efe Metin (13), Belinay Metin (10) ve Filiz Metin (59), ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Efe Metin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Çorum Ankara kaza ölü yaralı

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