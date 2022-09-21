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Çorum'da otomobil ve cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

21.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobil ve cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobil ile bir iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen kadın hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi, eşkal ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık zanlısını tespit etti.

Bir süre izlenen zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlının 24 Temmuz'da Cengiz Topel Caddesi'nde kontak anahtarı üzerinde unutulan bir otomobili, Bahabey Caddesi'nde misafir olarak bindiği bir otomobili ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsız Çorum hırsızlık

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Çorum ECZANELER
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