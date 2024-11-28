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  4. Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kıran şüpheli yakalandı

Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kıran şüpheli yakalandı

AA AA
28.11.2024 08:41
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Çorum’da park halindeki 13 aracın aynaları kırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden şüphelinin kimliğini belirledi.

13 aracın aynasını kırdığı tespit edilen R.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da 26 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde park halindeki araçların aynaları kırılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

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Şüpheli Çorum ayna

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