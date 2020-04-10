YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da Polis Haftası kutlamaları

Çorum’da Polis Haftası kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 10.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek kutlanan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Mehmet Gülser tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk anıtın’daki programın ardından Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve polisler Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek günlerini kutladılar.
Vali Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser son olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Çorum Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:02
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:21
Yatsı
20:44

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Çapkınlık pahalıya patladı

Çapkınlık pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.