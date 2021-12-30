YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da polisten okulların etrafından huzur uygulaması

Çorum'da polisten okulların etrafından huzur uygulaması

30.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polisten okulların etrafından huzur uygulaması

ÇORUM (AA) - Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla okulların etrafında huzur uygulamaları başlatıldı.

Özellikle öğrenci mevcudu çok olan okulların çevresinde yapılan uygulamada polis ekipleri, okulla ilgisi olmadığı halde civarda bekleyen şüphelileri uzaklaştırırken, zararlı alışkanlıklara zemin oluşturabilecek durumlara da müdahale ediyor.

Farklı birimlerden ekiplerin birlikte yaptığı uygulama kapsamında trafik polisleri de ders saatlerinde trafiğin daha sessiz ilerlemesi için tedbirler alıyor.

Uygulama kapsamında Eti Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde okula giriş ve çıkış saatlerinde, öğrenci olmayanlara kimlik sorgulaması yapıldı.

Ekipler, öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan sigara başta olmak üzere tütün mamülleri ve diğer zararlı ürünlerin de satışına izin verilmiyor.

Uygulamanın yürütücüsü Komiser Deniz Dağdelen, gazetecilere, eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğine önem verdiklerini söyledi.

Okulların etrafında uygulama seferberliği başlattıklarını belirten Dağdelen, denetimlerin yaz tatiline kadar devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
polis Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:48
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.