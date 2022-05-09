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Çorum'da sahipsiz köpekten kaçarken düşüp yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

09.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da sahipsiz köpekten kaçarken düşüp ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Çocuğun köpekten kaçarken düşerek yaralandığı an güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de 5 Mayıs'ta parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve bir köpekten kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada refüjdeki tretuvar taşına takılarak düşüp ağır yaralanan Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin'in tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Baba Arslan Üresin, AA muhabirine, doktorların oğlunun bir gün daha tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesini uygun gördüklerini söyledi.

Hastanede yapılan muayenede Metehan'ın dalağının parçalandığının tespit edildiğini ve ameliyatla alındığını hatırlatan Üresin, oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Bu arada olay anı da KGYS kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde sahipsiz bir köpekten kaçan Metehan Üresin'in, Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışırken düşüp, refüjdeki tretuvar taşına çarptığı görülüyor.

Bir süre etrafında hareket eden köpekten korunmaya çalıştığı görülen çocuğa durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.

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