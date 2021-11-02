Çorum'da şarampole devrilen tırdaki 8 büyükbaş hayvan telef oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey idaresindeki 25 ABE 726 plakalı tır, Çorum-Mecitözü kara yolunda şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı, 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu.

Hayvanlarda 2'sinin kaybolduğu, bazılarının ise mezbahaya gönderildiği öğrenildi.



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