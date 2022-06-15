Çorum'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da makaronlara (filtreli sigara kağıdı) tütün doldurarak sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 9 bin 400 bandrolsüz makaron, 17 kilogram kaçak tütün, otomatik sigara basma makinesi ve sigara yapımında kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonun ardından depo, polis tarafından kamerayla kaydedildi.

