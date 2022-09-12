YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

12.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıya ait evde 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yürütülen operasyonda, bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıya ait eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 3 bin 870 fişek, çeşitli marka ve ebatlarda 7 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura bıçak ile 3 gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıBaba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlarKasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendiİstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Valiliği arama operasyon

Çorum Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:11
Öğle
12:42
İkindi
16:15
Akşam
19:03
Yatsı
20:24
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.