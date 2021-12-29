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Çorum'da sosyal medyadan lahit satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

29.12.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sosyal medyadan lahit satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaptıkları kaçak kazıda buldukları geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahitini sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezarı lahiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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