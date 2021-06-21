Çorum'da Türk Kızılay aracında ve AVM'de Kovid-19 aşısı yapılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracı ile bir alışveriş merkezinde (AVM) oluşturulan noktada aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı kişiler ile 30 yaş üstü herkesin aşıda öncelikli listeye alınmasının ardından aşılama çalışmalarına hız verildi.

Çorum'da Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında aşı yapılmaya başlanmasının ardından vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla kentteki bir AVM'de aşı noktası oluşturuldu.

Öte yandan Türk Kızılay Çorum Kan Alma Birimi'nin mobil kan bağış aracı da Kovid-19 çalışmalarında kullanılmak üzere 10 gün süreyle İl sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Mobil araç, Hürriyet Meydanı'nda randevu almaksızın öncelikli listede bulunan vatandaşlara aşı yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, AVM'deki aşı noktası ile Türk Kızılay mobil aracını ziyaret ederek aşı çalışmalarını inceledi.

Barış, AA muhabirine, aşılama hızını daha da artırmak, vatandaşların kendilerine en uygun şartlarda aşı olmalarını sağlamak için alternatifler oluşturduklarını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayan Barış, aşılanan kişi sayısının artmasıyla salgının etkilerinin azalacağını, dolayısıyla sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini hatırlattı.

Barış, Çorum'da vatandaşların aşı olabileceği birçok alternatif noktanın bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu anda bütün hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde randevulu şekilde aşı uygulanıyor. Aşı yaşı 30'a kadar indi. Biz de vatandaşlarımızın aşıya daha kolay ulaşmalarını sağlamak için onların randevusuz aşı olabilecekleri noktalar oluşturduk. AVM ve mobil kan bağış aracı da bu noktalardan. Randevu almakta zorlanan, zamanı olmayan ya da hastane ortamına girmekten çekinen vatandaşlarımız için alternatif aşı noktaları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız burada güvenlik şekilde alışverişlerini yaparken, hem de randevusuz şekilde, sıra beklemeden aşılarını olabilirler." dedi.

Çorum'da toplam aşı sayısının 330 bin dozu geçtiğini aktaran Barış, şunları kaydetti:

"İki dozu da olanların sayısı yaklaşık 210 bin. Bu ciddi bir rakam ancak bunun hızlanması gerekiyor. Son zamanlarda randevu sayısı düştü. Vatandaşlarımız ister randevuyla, ister randevusuz güvenli şekilde aşı olabilirler. Tüm vatandaşlarımıza çağrım, bir an önce aşılarını olmaları. Salgından tek çıkış noktamız bu. Dolayısıyla en kısa sürede aşıları tamamlarsak, salgın sürecinde yaşadığımız sıkıntıları atlatmış olacağız."

Türk Kızılay Çorum Kan Alma Birimi Müdürü Dr. Hüseyin Metin de mobil kan aracında bir taraftan kan bağışı toplarken, diğer yandan da vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma imkanı sunduklarını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte vatandaşların aşılanması için aracımızı tahsis ettik. Sağlık bizim için çok önemli. Kızılay olarak aşının tek kurtuluşumuz olduğuna inanıyoruz. Dünyada kanıtlanmış bütün aşılardan vatandaşlarımız yaptırabilir. Gerçek anlamda sağlıklı olmanın başı kesinlikle aşı." ifadesini kullandı.

Kızılay'ın mobil aracında Kovid-19 aşısı yaptıran belediye personeli Hakkı Cüce ise "Hastaneye gitmeden, şehir merkezinde, buraya gelip aşımızı olabildik. Çok rahat oldu benim için. İş yerimize yakın olduğu için gelip hızlıca aşımı olup, mesaime geri dönebiliyorum. Herkes mutlaka aşı olmalı. Aşı yaptırmak hepimizin sorumluluğu." diye konuştu.

