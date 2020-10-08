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Çorum'da yangında ağır yaralanan yaşlı kadın, 2,5 aylık yaşam savaşını kaybetti

ÇORUM HABERLERİ  | 08.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Çorum'da yangında ağır yaralanan yaşlı kadın, 2,5 aylık yaşam savaşını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı kadın, 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'da kendine ait yayla evinde çıkan yangında ağır yaralanan Keziban Hantal (93), ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hantal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 ay süren yaşam mücadelesi veren Hantal, kurtarılamadı.

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